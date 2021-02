Slik kan du spare flere tusen kroner i strømutgifter

Skyhøye strømpriser vil gjøre et kraftig innhogg i privatøkonomien til husholdningene denne vinteren. Men folk kan selv ta grep for å få ned strømutgiftene. Og da er det ikke bare å skru ned temperaturen i oppholdsrom som gjelder.

Folk kan selv gjøre mye for å få lavere strømregning. Men det er ikke slukking av lyset i boligen som gir de største utslagene på fakturaen fra strømselskapet. Fredrik Refvem

Mange har et passivt forhold til strømleverandøren sin, og flere sitter på dårlige og dyre avtaler. Undersøkelser Forbrukerrådet har fått gjennomført viser at bare én av to har byttet strømavtale de siste to årene, og bare tre av 10 vet hva prisen på avtalen de har med strømselskapet er.

Lange kuldeperioder, som den vi hadde nylig, fører til prishopp på strøm. Og høye priser vil vi fortsatt ha gjennom vinteren.

I denne saken får du vite hva du selv kan gjøre for å få ned strømutgiftene: