Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge i Oslo slås sammen til Eksportfinansiering Norge. Regjeringen har besluttet at de statlige arbeidsplassene skal bli værende i Oslo og at Groruddalen (bildet) kan være et passende sted hvis alt skal under ett tak. Håkon Mosvold Larsen/NTB