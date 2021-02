– Hubroen holdt på å spise meg ut av huset

I Norge er hubroen rødlistet og er en sterkt truet art. Denne klarte Ulf Svensen å redde fra sultedøden. Den er nå tilbake i naturen. Erling Svensen

Ulf Svensen fikk plutselig en hubro i kosten for et par uker, men hvor i alle dager får man fatt på 150 gode mus nå for tiden?

