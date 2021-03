129 nye studentboliger skal bygges på Ullandhaug

Studentsamskipnaden i Stavanger har fått penger til å bygge 150 nye studentboliger, men får foreløpig bare lov å bygge 129 av dem.

Studentsamskipnaden i Stavanger ønsker å bygge flest mulig nye studentboliger rundt universitetsområdet på Ullandhaug. Foto: Fredrik Refvem

Elisabeth Bie

Kunnskapsdepartementet har tildelt penger til å bygge 1630 nye studentboliger i Norge. Stavangers andel er 55,86 millioner kroner til 150 nye studentboliger. Dermed har Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) fått innvilget alt søkte om.

– I praksis blir det 129 nye studentboliger i denne omgang, fordi det viser seg at det er det maksimale antallet vi får bygge på tomten vi skal bygge ut, sier daglig leder Øyvind Lorentzen i SiS Bolig.

De nye studentboligene skal bygges sentralt på universitetsområdet på Ullandhaug, like ved Kristine Bonnevies vei.

Klare høsten 2022

– Går alt etter planen, vil de stå klare til semesterstart i august 2022, sier sier Lorentzen.

SiS Bolig har per i dag 1564 hybler og leiligheter til rådighet for studenter, fordelt på 13 forskjellige boligområder i Stavanger og Sandnes. Disse fordeles både til enslige, par og familier.

– Det viktigste for oss er å skaffe gode boliger til studentene. Og den langsiktige strategien er å bygge flere boliger på eller i nærheten av universitetsområdet. Bygging av boliger på campusområdet er i tråd med ønsker fra studentene i brukerundersøkelser, sier Lorentzen.

Økning i nybygg

I 2020 ble det totalt satt i gang bygging av over 2200 studentboliger i Norge, og flere av disse kan være innflytningsklare til semesterstart i august.

Kunnskapsdepartementet har i år innvilget tilskudd til alle søknadene fra studentsamskipnadene, fordelt på 17 forskjellige utbyggingsprosjekter. Tilskuddet beløper seg til nærmere 600 millioner kroner.

Siden 2015 er det gitt tilsagn til mellom 2200 og 2500 studentboliger årlig. Et kriterium for å få penger er at de skal gå til å øke andelen studentboliger gjennom bygging av nye boliger, eller ved kjøp eller ombygging av eksisterende boligmasse.