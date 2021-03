Frykter at Rogaland rideklubb må avvikle neste år

Rogaland Rideklubb trenger en 30 års leiekontrakt for å overleve. Statlige midler uteblir med kortsiktige leieavtaler, og klubben må rive flere bygg på grunn av busstrasé og sykkelstamvei. Jon Ingemundsen

Rogaland Rideklubb vil ha 30 års leiekontrakt med fylkeskommunen, slik at de kan søke om spillemidler, for å unngå avvikling. Fylkeskommunen synes det er vanskelig å binde seg i så lang tid i et område som er i sterk utvikling.

Kollektivtraseen fra Jåttå stasjon til det nye sykehuset og sykkelstamveien spiser store deler av området klubben bruker i dag. Klubbens areal går fra 55 til 20 mål, og må blant annet rive flere bygg.