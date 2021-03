– Jeg elsker å være meg selv

Downs syndrom er en diagnose for en endring i genmaterialet som forårsaker intellektuell funksjonsnedsettelse. Dette kan føre til at mennesker med diagnosen har forskjellig læringsnivå og trenger tilrettelagt skole og arbeid.

Syndromet forårsakes av en endring i arvestoffet i cellene, slik at barn blir født med et helt eller deler av et ekstra kromosom 21.

Tiltak som kan bedre livskvaliteten til mennesker med Downs syndrom er for eksempel å ha et godt helsevesen som ser hele mennesket.

Foreldreomsorg, et inkluderende utdanningssystem og medisinsk oppfølging er viktige brikker for at personer med Downs syndrom skal oppnå best mulig livskvalitet.