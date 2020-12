– Nikolai Astrup, kom på besøk. Så skal du få se at det i dag ikke er mulig å plassere en butikk på 500 kvadratmeter i Bryne sentrum uten at sentrale eiendommer må rives, sier eiendomsutvikler Harald Gudmestad, til høyre. Her sammen med Tommy Kvia i Planum da de i sommer viste fram en av de ledige tomten på Håland, ved siden av Biltema. Foto: Kristine Stensland