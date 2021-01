Her kommer butikken som skal få hytte­folk til å la være å handle før de reiser hjemmefra

Inge Andreassen, Terese Sæstad Nodland, Harald Gudmestad og Dag Einar Andreassen er på sin siste rusletur gjennom et tomt butikklokale. Nå kommer inventaret til det som skal bli en ny Coop Økonom-butikk på Hellvik. Foto: Arnt Olav Klippenberg

28. januar åpner ny butikk på Hellvik. Samtidig anlegges en stor park med et kunstverk like ved Hellviks åne. Et nytt sentrum er ved å tre fram i den voksende bygda ved havet.

