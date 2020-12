Vil gjøre Strand til nytt «skatteparadis»

Flere av Norges rikeste har flyttet til Bø i Vesterålen fordi kommunen kutter i formueskatten. Nå vurderer Strand å gjøre det samme.

Strand er foreløpig mest kjent for Preikestolen og turmulighetene på nordsiden av Lysefjorden. Nå vil politikerne se på muligheten for å gi bedre skattebetingelser sånn at nye bedrifter kan etablere seg i kommunen. Foto: Pål Christensen

Flertallspartiene i Strand vurderer å gjøre som Bø i Vesterålen. De vil redusere formueskatten for å trekke til seg rikinger og bedrifter som vil etablere seg. Det skriver NRK.

I Bø i Vesterålen har kutt i formueskatten så langt gitt positive resultater. Fra 1. januar 2021 kutter nordlandskommunen den kommunale formuesskatten fra 0,7 til 0,2 prosent. Det medfører at formuesskatten blir lavere i Bø enn ellers i landet, noe som har ført til at flere meldt flytting til kommunen. Blant disse finner vi skikongen Bjørn Dæhlie og Europris-gründer Wiggo Erichsen.

Nå vurderer altså Strand å gjøre det samme. Det var Strandbuen som omtalte saken først.

Kan gi baksmell

– Alle flertallspartiene er positive til dette, men vi trenger å gå litt dypere inn i det før vi tar en endelig beslutning, sier gruppeleder i Høyre, Kristoffer Amdal til NRK.

Han mener det viktigste er å få nye bedrifter til å etablere seg i kommunen.

Å redusere formuesskatten kan imidlertid gi en baksmell. Elleve millioner kroner forsvinner fra budsjettet dersom skattekuttene gjennomføres og det ikke kommer nye bedrifter eller rikinger til Strand.

- Å redusere formuesskatten er en risiko, men samtidig vil det bli veldig fristende å flytte til Strand for dem som betaler mye i formuesskatt. Vi trenger ikke mange innflyttere fra Stavanger med god inntekt før vi har tjent inn de 11 millionene, sier Høyre-politiker Kristoffer Amdal til Strandbuen.

Flytter ikke

Skipsreder Herbjørn Hansson i Sandefjord er opprinnelig fra Hjelmeland, nabokommunen til Strand. Han sier til NRK at det ikke er aktuelt for ham å flytte til hjemtraktene, men han er positiv til at kommuner reduserer formueskatten.

– Jeg applauderer hvis også Strand nå gjennomfører dette, for det er bra med konkurranse. Jeg har betalt for mye skatt altfor lenge, men det er bare en person å skylde på, og det er meg. Jeg burde flyttet ut av landet for lenge siden, sier han.

