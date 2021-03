Denne boligblokka sto uten salg i ett år, så løsnet det

BOLIGMARKEDET: Kverneland-familien, kjent for Ford, Mazda og Volvo, har fått enda en brikke på plass for sine store satsing på Jæren. Aldri før er det solgt så mange brukte boliger i Klepp, Time og Hå i starten av et år.

Halvparten av de 36 leilighetene i første byggetrinn av Kverneland-familiens prosjekt Soleglad, til venstre på bildet, er solgt. De bygges i Klepp, men bare 900 meter fra M44 på Bryne, som ses i bakgrunnen, og de får anlegget til Toyota og Coop Extra som grunnmur. Arkitektfirmaet Tendra