Overgrepssaken på Lye henlagt på grunn av bevismangel og alder

Saken mot en mindreårig gutt etter et overgrep mot en jente i barneskolealder på Lye i september i fjor, er henlagt av statsadvokaten i Rogaland.

Politiet patruljerte utenfor Lye skule dagen etter overgrepet ble anmeldt. Foto: Fredrik Refvem

Stein Halvor Jupskås Journalist

– Saken blir henlagt idet siktede er under den kriminelle lavalder og således ikke strafferettslig ansvarlig. Det er imidlertid viktig å løfte frem at siktede ikke har erkjent straffskyld for det forholdet som er beskrevet i siktelsen, sier advokatfullmektig Espen Breivik i advokatfirmaet Borgersen, som har vært guttens advokat i saken.

– Bevissituasjonen i saken var for øvrig også slik at en tiltale uansett ikke ville blitt tatt ut selv om siktede hadde vært over den kriminelle lavalder. Derfor kommer jeg til å kreve erstatning på min klients vegne for urettmessig straffeforfølgning, sier Breivik.

Advokatfullmektig Espen Breivik

Store ressurser

Det var 22. september i fjor at faren til ei jente i barneskolealder meldte at hun hadde vært utsatt for et seksuelt overgrep på på vei hjem fra Lye skule i Time kommune.

Overgrepet skjedde i et skogsområde mellom Lyevegen, Kvartsvegen og oppsiden av Lye ungdomsskule.

Gjerningspersonen var beskrevet som en voksen mann, het det i en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt samme dag.

Politiet satte inn store etterforskningsressurser for å løse saken. Politiet gjennomførte kriminaltekniske undersøkelser av åstedet, hundesøk og rundspørring i området. Det ble avholdt møter på fornærmedes skole, og gjennomført en rekke avhør med barn og andre som var i området på gjerningstidspunktet. Det ble også innhentet bilder fra videoovervåking i nærheten.

Siktet

I januar i år ble en gutt i ungdomsskolealder, som er under den kriminelle lavalder, siktet for seksuell handling med barn under 16 år.

Men nå henlegges altså saken. Gutten har selv hele tiden benektet at han har hatt noe med overgrepet å gjøre. Ingen skal ha sett hendelsen, bortsett fra en gutt i barneskolealder. Han har imidlertid ikke greid å identifisere noen gjerningsperson. Heller ikke DNA-analyser har knyttet den mistenkte gutten til hendelsen.

Henlagt

I henleggelsen fra Rogaland Statsadvokatembeter heter det: «Bevissituasjonen er slik at saken uansett ikke ville ledet til tiltale selv om siktede var over den kriminelle lavalder».

Bistandsadvokat Janne Karin Rasmussen i advokatfirmaet Sekse ønsker ikke å kommentere henleggelsen.