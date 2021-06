På befaring: Planleggingslederen for Nord-Jæren i Rogaland fylkeskommune, Margrethe Skimmeland Grinde og leder for lokal utvikling i Time, Ole Jørgen Allstadsæter, krysser en av de store venteplassene for jær-trafikken. Nå er alle rekordraskt blitt enige om at krysset også skal utstyres med gangfelt. Geir Sveen