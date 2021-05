Bli med på Aftenbladets 17. mai-feiring

Skal ditt korps eller lag ha direktesending på nett på 17. mai? Tips oss - så viser vi det kanskje frem på Aftenbladet.no.

Karl Emanuel Tischler og Storhaug skolekorps bidro med 17. mai-stemning for beboerne på Alders hvile i fjor. Foto: Anders Minge

Publisert: Publisert: I dag 13:29

Fjorårets 17. mai-feiring ble helt annerledes enn vi har vært vant til. 17. mai-togene over det ganske land ble kansellert og feiringen måtte skje med kohorter, avstandsregler og håndsprit. Slik blir det også i år.

Selv om koronapandemien også i år legger en kraftig demper på 17. mai-festen, vil korps, lag og foreninger trolig bidra til å spre 17. mai-stemning og glede, men i en form som gjør at smittevernet er ivaretatt.

Så - her kommer oppfordringen til dere som har noe kjekt å vise frem på nasjonaldagen:

Kanskje en kohort fra korpset ditt skal holde en minikonsert utendørs? Eller marsjere i gatene - i takt med tonene til nasjonalsangen? Eller skal bilklubben du er med i lage veterantog? I år som i fjor vet vi at en del korps, lag, foreninger og kommuner har planer om å skape 17. mai-stemning med direktesendinger på nett. Den digitale 17. mai-festen skal bidra til at vi alle kan holde trygg avstand og unngå at smittetallene gjør et nytt byks.

Les Jan Zahl og Anders Minges prisbelønnede reportasje fra 17. mai-feiringen i fjor:

Les også Men 17. mai er likevel 17. mai

Tips oss om direktesendinger

Aftenbladet ønsker å videreformidle 17. mai-stemningen, men da trenger vi å vite hva som er planlagt og når.

Fyll ut skjemaet nedenfor, slik at vi vet hva dere har planer om å gjøre.

Og husk - viktigst av alt: Følg smittevernrådene som gjelder - også på 17. mai.