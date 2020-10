Boligbrannen på Klepp: To menn tiltalt for grovt skadeverk

To menn er tiltalt for å ha satt fyr på en bolig på Kjelvene i Klepp kommune. Ingen var hjemme da huset brant natt til onsdag 22. januar i fjor. Foto: Fredrik Refvem

Natt til onsdag 22. januar i år begynte det å brenne i et bolighus på Kjelvene i Klepp kommune. Nå er to menn tiltalt for å stå bak brannen.