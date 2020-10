Mellom opplag én og opplag sju oppdaget forfatterne at noe skummelt er på gang med dyrelivet i havet

Undervannsfotograf Erling Svensen og marinbiolog Fran Emil Moen har jobbet i 25 år med boken «Dyreliv i havet». Det dukker stadig opp nye arter som må med i neste opplag.

I sommer, et par dager før boken ble sendt til trykkeriet, oppdaget Erling Svendsen denne nakensneglen på skjæret Mærre ved innløpet til Egersund. Det er første gang den er sett i Norge. Foto: Erling Svensen

Erling Svensen og Frank Emil Moen er mennene bak det som regnes som standardverket om livet i havnet. Første opplag kom i 1999 og er solgt i 36.000 eksemplarer på tre språk. Nå kommer sjuende opplag og sidetallet har ballet på seg. Boken er på 800 sider, det er 1500 fotografier. De er et resultat av flere tusen dykk. Svendsen og Moen har fatt plass til 250 nye arter.

Erling Svensen innrømmer at han som fotograf samler på nye dyr. Han har gode tider nå. Oppvarming av havet gjør at det stadig dukker opp noe nytt. For den drevne undervannsfotografen var det for eksempel rart å komme i nærkontakt med sanktpetersfisken, en fargerik søreuropeer, i vannet utenfor Egersund.

— I løpet av de fem siste årene er sanktpetersfisken blitt en fisk som kan dukke opp her på ettersommeren og høsten, sier Svensen.

Svampen til Erling

– Er Aftenbladet klar over at Erling har fått en søt liten svamp oppkalt etter seg?

Frank Emil Moen gliser bredt og viser til side 32 i boken. Der kan vi lese om Polymastia svenseni.

– Erling var det første som oppdaget svampen. Den ble funnet i Ramsvika ved Stavanger, sier marinbiologen med hovedfag i taskekrabbe. Han kom til Egersund i 1993. Byen var kjent for sitt undervannsrugby-lag. Det fikk ham til å bli egersunder.

– Jeg kjente til Erling. Han var allerede da en kjent undervannsfotograf, men han kjente ikke til meg. I arbeidet med hovedoppgaven min savnet jeg gode oppslagsverk. Det var slik tanken kom om at Erling og jeg kunne lage det. Allerede i 1994 var vi i gang og i 1999 kom 1. opplag.

Polymastia svenseni, svampen som ble oppdaget i Ramsvika utenfor Stavanger og som har fått navn etter Svensen, fotografen fra Egersund. Foto: Erling Svendsen

Alvor

Bak fasaden til de muntre havmennene, og bak glede ved å bla i praktverket som stadig kommer i nye opplag, skjuler det seg et dypt alvor.

– Livet i havet har forandret seg siden 1. opplag. Når jeg dykker nå ser jeg mye mindre fisk. Før så jeg alltid lange som gjemte seg i steinene eller breiflabb. Nå kan det gå lenge mellom hver gang jeg ser dem.

Frank Emil Moen sier han er spesielt bekymret over surhetsgraden. Den kan få alvorlige konsekvenser for livet i havet, og han frykter at det hele ender i en kollaps slik vi så med innlandsvann på 1970-tallet.

Verdens eldste dyr

Håpet er at folk skal forstå mer av hva havet dreier seg om. Det tror de kan skje hvis folk lærer mer om det skjøre og fantastiske livet som utspiller seg skjult for våre øyne.

– Tenk hvis folk visste at under Eigerøy bru står den en mengde kuskjell. De regnes som verdens eldste levende organisme - altså verdens eldste dyr, sier Svensen.

Det er tatt opp et slikt skjell som ble klekket allerede i 1499, året da kona til Martin Luther ble født.

– Eller håkjerringa, verdens eldste virveldyr. Den lever på dypet her hos oss. Håkjerringa bruker 150 år på å bli kjønnsmoden. Det er fanget håkjerringer som kan være så gamle som 500 år. Altså lenge før Eidsvoll og 1814, levde den samme håkjerringa her som ennå lever utenfor kysten vår.

Provosert

Begge har blitt ivrige miljøvernere av kunnskapene de har tilegnet seg om havet.

– Jeg blir skikkelig provosert når jeg ser at noen vil pøse gruveslam ut i matfatet, eller plassere fiskeoppdrett rett over viktige marine habitat, sier Svensen.

– I en tid hvor mennesker driver rovdrift på naturen, er det å opplyse og inspirere barn spesielt viktig. Vi har fått flere tilbakemeldinger fra foreldre som forteller at barn blir oppslukt av å se bildene av livet i havet, legger Moen til.

