Mann døde under opphold i arresten i Oslo – saken etterforskes

Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en mann i 40-årene døde under et opphold i arresten på politihuset i Oslo.

Mannen ble funnet livløs på en celle i sentralarresten på politihuset i Oslo onsdag morgen. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Mannen ble funnet livløs på cellen onsdag morgen. I en pressemelding opplyser Oslo politidistrikt at legevakten umiddelbart ble tilkalt, og at det ble forsøkt gjenoppliving, men at livet ikke sto til å redde.

Spesialenheten for politisaker er varslet om saken og har startet etterforskning.

– Vi har gjennomført flere avhør og kommer til å jobbe videre med nye avhør fortløpende, sier etterforskningsleder Alexander Fotland Iversen i Spesialenheten for politisaker til NRK.

Den avdøde mannen ble innbrakt til sentralarresten tirsdag kveld, og neste morgen ble han altså funnet livløs. Verken Spesialenheten eller politiet i Oslo ønsker å si hva den avdøde mannen ble innbrakt for.