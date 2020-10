Lunddøler provosert av Sandnes-ordfører Stanley Wiraks holdning til vindturbiner

Dina Eik på vei til Lindtjørnsknuten i Lund. Kommunens høyeste topp ligger i planområdet til Bergeheia vindpark. Foto: Privat

Planene om gigantiske vindturbiner i Bergeheia kommer som et sjokk på folk i Lund. Særlig er lunddøler provosert over at Sandnes-ordfører Stanley Wirak later til å tro at det ikke fins folk der Norsk Vind vil bygge vindturbiner.