Korona-budsjettet ikke så blodrødt som fryktet

Kommunedirektør Per Kristian Vareide brukte øksa mindre enn ventet da han la fram handlings- og økonomiplanen for Stavanger fredag. - Jeg har kanskje gravd den ned, men jeg vet hvor den ligger, sier han spøkefullt til Aftenbladet. Foto: Jon Ingemundsen

– Jeg er sjeleglad for at vi hadde penger på bok da koronaen kom. Derfor kunne vi greie å opprettholde tjenestetilbudet, sa kommunedirektør Per Kristian Vareide under årets budsjettforestilling i Konserthuset.