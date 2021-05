– Her ris prinsipper som for alltid vil endre et historisk høysete på Jæren

Klepp-politikerne Åslaug Årsland Grude (Sp), Ove Horpestad (H) og Fridtjov Helland (H) kløv i desember opp på Tinghaug med håp om at NVE-direktøren, jærbuen Kjetil Lund, og hans folk vil lytte før de gir konsesjon for master og ledninger i dalsøkket bak dem. Geir Sveen

Motstanden vokser. Det blir nå en ny politisk sak i Klepp etter at Lyse Elnett står på regelverket og ikke vil legge kabel i bakken ved Tinghaug. Dette til tross for at kabel ikke behøver å bli dyrere enn luftspenn med «monstermaster», ifølge vurderinger fra andre fagmiljø.

Publisert: Publisert: Nå nettopp