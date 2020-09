I november kan du ta selvkjørende buss i Stavanger sentrum

Allerede i november kan du hoppe på den selvkjørende bussen mellom Kjelvene og Bekhuskaien.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I dette området på Storhaug skal den selvkjørende bussen kjøre fra november i år. Foto: Jonas Haarr Friestad

Christine Andersen Johnsen Journalist

Aftenbladet har tidligere skrevet om at Kolumbus ønsker å teste en selvkjørende buss på strekningen Verven – Badehusgata – Harald Hårfagres gate i en periode på to år.

Nå er oppstartsdatoen klar. I november kan du hoppe på den selvkjørende bussen mellom Kjelvene og Bekhuskaien.

Denne bussen skal kjøre passasjerer mellom Foto: Kolumbus

Selv om bussen kommer til å kjøre på egen hånd, vil det for sikkerhets skyld, være en såkalt bussvert om bord som kan gripe inn i uforutsette situasjoner.

Bussen og rutetilbudet:

Tidspunkt: Kjøres hverdager mellom 07 og 17.

Kapasitet: Elleve passasjerer (åtte faste seter og tre klappseter, alle med setebelte). På grunn av Covid-19 kan antall tilgjengelige seter bli begrenset.

Billettering: Du kan bruke forhåndskjøpt billett i appen Kolumbus billett eller på Kolumbuskort som vanlig.

Hastighet: Vegdirektoratet har satt en begrensning i hastigheten til maks 18 kilometer i timen. Kjøretillatelsen forutsetter også at bussen alltid er bemannet med en sjåfør som overvåker kjøringen og ivaretar sikkerheten.

Tilgjengelighet: Har rullestolrampe og plass til en rullestol eller en barnevogn.

Langs denne ruten skal bussen gå.

Pilotprosjektet varer i to år, og er knyttet til det nasjonale initiativet «Smartere transport i Norge», som er finansiert av Samferdselsdepartementet.

– Våre analyser er at Badedammen er det stedet som vil ha mest nytte av en slik buss, blant annet fordi det ikke går busser der fra før, sa kommunikasjonssjef Grethe Skundberg i Kolumbus før saken ble behandlet av utvalg for miljø og utbygging i juni.

P-plasser må flyttes

For å gi den nye doningen fri løype er det nødvendig å flytte åtte parkeringsplasser i Badehusgata som er skiltet for boligsone 15. P-plassene kan flyttes til parkeringsområdet sør for Badehusgata.

Den selvkjørende bussen har utfordringer med høyreregulerte kryss. Harald Hårfagres gate vil bli forkjørsregulert fra Hermetikkgata til Pedersgata.

Det kan oppleves ubehagelig å sitte i den selvkjørende bussen når den kjører over fartshumper. Det er likevel ikke snakk om at fartshumpene rundt Badedammen skal fjernes. Ifølge Kolumbus kan den selvkjørende bussen kjøre over fartshumpene uten problemer.