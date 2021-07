Da Silje (25) skulle bestille vaksinetime, fikk hun fire valg: – Arrogant og lite fleksibelt

I uke 30 er det mange ledige timer til vaksinasjon i Stavanger og Sandnes, fordi få i aldersgruppen 25–39 år har bestilt time. Silje Rosnes Egge fra Stavanger forstår godt hvorfor.

Mandag fikk aldersgruppen 25–39 år mulighet til å bestille time til vaksinasjon i Stavanger og Sandnes, men få har så langt gjort det. Avbildet: Silje Rosnes Egge. Foto: Privat

Pernille Filippa Pettersen Journalist

– Jeg har holdt meg hjemme i Stavanger under hele pandemien, og som om det ikke er kjipt nok å være prioritert sist, så er det enda mer demotiverende at de eneste mulige vaksinasjonsmulighetene havner i den ene uken man har planlagt å være bortreist, sier Egge til Aftenbladet.

Tirsdag meldte både Stavanger og Sandnes kommune at få i aldersgruppen 25–39 år har bestilt time til vaksinasjon. I uke 28 og 29 er det fullbooket, men i uke 30 er det mye ledig.

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes fortalte at de vurderer å si fra seg vaksinedoser i uke 30, som følge av få bestillinger.

Skyldes dette at de under 40 er sløve?

– Nei, mener Rosnes Egge.

– Ganske arrogant

– Dette handler ikke om at aldersgruppen 25–39 år er sløv, slik det framstilles i gårsdagens artikkel i Aftenbladet. Jeg opplever at de aller fleste vil ha vaksinen.

Da Rosnes Egge skulle bestille time, hadde hun fire dager å velge mellom. Alle dagene var i uke 30.

– Jeg synes det er svært lite fleksibelt og ganske arrogant av kommunen å forvente at vi har mulighet kun disse fire dagene midt i fellesferien, sier hun.

Mandag ringte Rosnes Egge til vaksinetjenesten i Stavanger kommune med spørsmål om det var mulig å ta vaksinen i uke 29 eller i uke 31.

– Da fikk jeg til svar at det ikke var mulig og at jeg måtte vente til slutten av august. Altså må jeg vente enda én måned, det virker nesten som en straff.

Firebarnspappa Tore Tysdal forstår at det kan være vanskelig å få til vaksinasjon midt i fellesferien, når barnehager, skoler og SFO er stengt. Foto: Privat

Logistikkutfordringer

Tore Tysdal mener det er problematisk å legge vaksinasjon av denne aldersgruppen, hvor mange er i småbarnsfasen, til uken hvor de er tvunget til å ta ferie.

– Det kan nok by på en del logistikkutfordringer for mange småbarnsfamilier. Barnehager, skoler og skolefritidsordninger er stengt, og derfor må man legge ferien til disse ukene.

– Vi har ikke mulighet til å flytte den fram eller tilbake, sier Tysdal, som har fire barn i alderen to til 14 år.

Må avbryte ferien: – Vanskelig kabal

Selv har han fylt 40 år og har fått første vaksinedose. Samboeren er under 40 år og skal vaksinere seg i neste uke.

Det betyr at hun må kjøre fra familieferie på Sørlandet til Stavanger. Akkurat det går fint, forteller Tysdal, men han forstår at det kan skape problemer for mange.

– Flere familier bestilte gjerne ferien lenge før de visste at de kunne få vaksine i slutten av juli. Det kan være vanskelig å få alt til å gå opp, og dét er nok grunnen til at mange i denne aldersgruppen ikke har bestilt time.

Helge Dragsund er fungerende kommunaldirektør for helse og velferd i Stavanger kommune. Foto: Anders Minge

Alle vil få tilbud, men noen må vente lenger

Helge Dragsund, fungerende direktør helse og velferd i Stavanger, forstår at ferieavvikling i kombinasjon med vaksinering kan være en komplisert kabal.

– Dess flere valgmuligheter folk har, dess større mulighet er det for at folk bestiller time. Vi har stor forståelse for at folk vil ha mulighet til å organisere livet sitt, særlig i ferien. Vi skulle gjerne lagt ut timer i uke 31, slik at det ble større valgmulighet, men det kan vi ikke gjøre før vi vet hvor mange vaksinedoser vi får, sier Dragsund.

Han understreker at alle vil få tilbud om vaksine.

– Men det kan hende at noen må vente litt lenger, hvis tidspunktene som ligger ute nå ikke passer.

Fra 7000 til 2900

– Er vi for lite villige til å endre på planene våre?

– Nei, jeg synes folk har stilt voldsomt opp og vært svært fleksible. Befolkningen har gjort en kjempejobb.

Dragsund opplyser at det er 2900 timer ledige i uke 30 av de 7000 timene som ble lagt ut. Flere har booket i løpet av de siste dagene.

– Det er ennå noe ledig i uke 30, men det ser mye bedre ut enn det gjorde før helgen. Det er bra!

Disse aldersgruppene får vaksine i Sør-Rogaland denne uken:

Ariel Hesselberg (17) tok tirsdag sin første vaksinedose i Forum Expo i Stavanger. Foto: Jan Inge Haga

Fakta Prioriteringsrekkefølgen: 1. Beboere i sykehjem 2. Alder 85 år og eldre 3. Alder 75–84 år 4. Alder 65–74 år

og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under) 5. Alder 55–64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under) 6. Alder 45–54 år med underliggende sykdommer/tilstander 7. Alder 18–44 år med underliggende sykdommer/tilstander 8. Alder 55–64 år 9. Alder 45–54 år 10. Alder 18–24 år og 40–44 år 11. Alder 25–39 år Kilde: FHI Les mer

Stavanger Uke 28: I Stavanger vaksineres aldersgruppene 18–24 og 40–44 år samtidig. Det er 12.984 personer i aldersgruppen 18–24 år og 10.258 i aldersgruppen 40–44 år. Alle i gruppen 25–33 år har fått sms med tilbud om vaksine. En del av denne gruppen får første dose denne uken.

Sandnes Uke 28: Sandnes får tildelt rundt 2600 vaksinedoser denne uken, hvor nesten alle går til dose 1. Kun 80 doser går til andre dose. Det er prioriteringsgruppe 11, 25–39 år, som får de fleste vaksinedosene denne uken. Inntil 10 prosent av tildelte doser vil bli prioritert til ansatte i barnehage og skole.

Sola Uke 28: Sola mottar 924 doser med koronavaksine. Av disse vil om lag 874 brukes til dose 1 og cirka 50 til dose 2. Sola vaksinerer i gruppe 10 (18-24 år og 40–44 år). I gruppe 10 er det de yngste og de eldste som har fått tilbud om å booke time så langt. Resten av gruppen vil få melding om mulighet til å booke time i løpet av de neste par ukene, før det åpnes for innbyggere i gruppe 11. I tillegg vil flere barnehagelærere og lærere som allerede ikke har fått første dose, få melding fra kommunen i uke 28 om at de kan bestille tid til første dose.

Randaberg Uke 28: Randaberg mottar 762 vaksinedoser og fortsetter vaksinasjon av gruppe 10, som skal få første dose. Totalt er det satt 8224 vaksiner i Randaberg per 13. juli.

Time Uke 28: Time får 606 vaksinedoser. Alle som er født i 2003 eller tidligere får tilbud om vaksine nå og kan bestille time.

Hå Uke 28: Alle over 18 år (samt 17-åringer som er født i 2003) blir vaksinert i Hå nå. Alle som er født i 2003 eller eldre kan bestille time til vaksinasjon.

Klepp Uke 28: De som er født i 1980 og før, samt de som er født i 2002–2003, kan bestille time til vaksinasjon. Første vaksinasjonsdag er 14. juli.

Gjesdal Uke 28: Vaksinasjon av personer født 1977–1981 og 1997- mai startet i uke 25. For personer født i 2003 blir det i første omgang bare åpnet for de født før 31.05.03. Vaksinasjon av personer født 1982–1996 er planlagt i uke 29.

Strand Uke 28: Strand kommune er godt i gang med gruppe 9. I gruppe 10 kan nå de født fra 2002 og 1978 registrere seg. Strand vil jobbe seg nedover fra 2002 og oppover fra 1978. De som er i aktuell gruppe vil motta en sms fra kommunen.

Eigersund Uke 28: Eigersund vaksinerer nå de mellom 45 og 54 år. 18–24 år 40–44 år har delvis startet. Det er sendt ut SMSer til prioriteringsgruppe 10 slik at de kan melde seg opp for vaksinetime. Dette er de i alderen 18–24 år og 40–44 år.

Sokndal Uke 28: Sokndal mottar 105 doser, hvor cirka 12 av disse er andre dose. De fleste av de nye dosene vil i uke 28 gå til prioriteringsgruppe 10. 10 prosent av dosene går til ansatte i barnehager, skole og helsepersonell.

Bjerkreim Uke 28: Bjerkreim har nå åpnet for at alle aktuelle aldersgrupper kan bestille time til vaksinering. Kommunen ber alle snarest om å benytte seg av dette tilbudet. Dette gjelder også for studenter.