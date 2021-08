Bane Nor vil oppgradere Sandnes sentrum stasjon for 162 millioner kroner

Om to år kan man ta heis fra gatenivå opp til Sandnes sentrum stasjon, hvis Bane Nors planer går i boks. Carina Johansen

Om to år kan Sandnes sentrum stasjon se ganske annerledes ut. Bane Nor vil oppgradere plattformene, bygge to ekstra trapper, og sette inn heiser på stasjonen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden