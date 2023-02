Mer nordlys i vente

Søndag kveld danset nordlyset nordlyset«Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra sola mot jordkloden. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen. Denne gassen blir tilført energi som så sendes ut igjen i form av lys. Selve lysutsendelsen kommer hovedsakelig fra atomer og molekyler i atmosfæren og ikke fra selve primærpartiklene.», skriver Store norske leksikon om fenomenet.Nordlys kan observeres på nattehimmelen i et belte rundt Nordpolen og Sydpolen, og viser seg som et bølgende lys som varierer både i form, farge og styrke, fra mørkeblå innom grønn og gul, til rød og oransje.På den nordlige halvkule kalles nordlyset Aurora borealis, mens det på den sørlige halvkulen kalles Aurora australis, eller sørlys. Fellesbetegnelsen for begge er polarlys på himmelen over Rogaland. Mandag kveld kan det komme nye muligheter for å oppleve himmelfenomenet.