Nå skal mange av oss sortere plast igjen - slik blir det i din kommune

Alexander Rügert-Raustein sorterer plast og leverer det på ett av de tre returpunktene i Randaberg.

Enkelte kommuner gjeninnfører plastsekker og henteordning hjemme. Andre ber innbyggerne levere plast på returpunkter eller gjenvinningsstasjon. Her får du full oversikt over hvordan kommunene vil komme i gang med kildesortering av plast etter IVAR-brannen.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Med ettersorteringsanlegget til Ivar har innbyggerne i IVAR-kommunene blitt vant til at plast ikke trenger sorteres: Putt plastemballasjen i restavfallet og et høyteknologisk søppelanlegg tok seg av sorteringen. Men etter den voldsomme brannen som skadet 25 prosent av anlegget på Forus i sommer, har kommunene måttet sende plastavfallet til forbrenning.

Fakta Dette er IVAR IKS IVAR står for Interkommunalt Vann Avløp Renovasjon. Dette er et interkommunalt selskap, noe som betyr at det eies av flere kommuner. IVAR eies av tolv kommuner: Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Hå, Time, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Klepp og Suldal. Disse kommunene har et samlet innbyggertall på rundt 360.000. Les mer

Etter IVAR-brannen i sommer har det meste av plasten fra innbyggere i 12 rogalandskommuner gått til forbrenning. Nå forbereder flere kommuner seg på å gjeninnføre plastsortering.

11.000 tonn i året

Totalt får IVAR inn cirka 30 kilo plast per innbygger - hvert år. Dette betyr at den totale plastmengden som håndteres, er rundt 11.000 tonn.

– Hvis dette går til forbrenning, gir det ekstra, fossil, CO2 ut i atmosfæren. Når du materialgjenvinner, reduseres CO2-utslippet, dermed er materialgjenvinning av plast et godt tiltak for å redusere klimagassutslipp, sier Tord Tjelflaat, assisterende avdelingsleder for gjenvinning i IVAR.

Langt frem i tid

Fortsatt er det høyst uvisst hvor lang tid det går før ettersorteringsanlegget på Forus er i drift igjen.

Trolig vil det gå over ett år, kanskje opp mot to til tre år. Faktorene som spiller inn er nemlig mange: Hvor komplisert og tidkrevende rivings- og byggingsarbeidet etter brannen blir og leveringstider på avansert utstyr er bare to av tingene som vil spille en avgjørende rolle for når teknologien tar seg av plastsortering igjen.

– Sorterer med glede

Alexander Rügert-Raustein i Randaberg har alltid sortert egen plast, og gjør det med glede.

– Disse sorteringsboksene var noe av det først jeg fikk på plass da jeg bygde om huset, sier Rügert-Raustein, som er MDG-politiker.

Han er oppvokst i Tyskland, og sier at sortering er noe han har fått inn siden barndommen. Derfor har han alltid sortert egen plast, og levert selv på returpunkter. Randaberg har hatt tre slike frem til nå.

– Det er noe viktig med den pedagogiske tilnærmingen også, plast er ikke søppel, men verdifult råstoff, sier Rügert-Raustein.

Fakta IVAR-brannen Fredag 22. juli 2022 begynte det å brenne i mottakshallen for papir i ettersorteringsanlegget til IVAR på Forus. 25 prosent av sorteringshallen på Forus er skadet etter brannen. Hallen huser utstyr og maskineri til store verdier. Mottakshallen har store røyk- og vannskader. De resterende 75 prosent av anlegget, som består av plastvasking, plastpelletering (gjenvinningsanlegget), råvarelager, laboratorie og kontorer er i mindre grad eller ikke skadet. Skadene etter brannen: 16 av 17 brannceller er relativt intakt.

Mottakshall: 22 prosent av arealet har røyk og vannskader. Det er ukjent skade på maskiner.

Sorteringshall: 24 prosent regnes som totalskadd.

Plastvaskeanlegg: 18 prosent av anlegget har fått mindre røyk og vannskader.

Lageret: 11 prosent skade på areal. Tak kan også være skadet. Skaden på andre soner varierer fra tilnærmet upåvirket til påvirket av røyk og vann. Etter takstmannens inspeksjon på IVAR vurderes verksted, plastvaskanlegg, kontrollrom og administrasjonsfløyen som i nokså god stand. Les mer

Sjekk hvordan din kommune vil håndtere plastsortering fremover: