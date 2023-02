Buss stoppet ikke da en gutt besvimte: – Mange reagerte kraftig

Torsdag falt en ung gutt om på en buss, og medpassasjerer reagerte på at sjåføren ikke stoppet. Kolumbus sier at de ikke har grunn til å tro at sjåføren har vurdert at å holde tidtabellen er viktigere enn at en passasjer får helsehjelp.