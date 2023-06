Oversikt: Slik påvirker sykkel-NM trafikken

I helgen er det duket for sykkelfest i Sandnes. Fra torsdag vil det påvirke trafikkflyten. Her får du oversikt over når og hvor veiene stenger.

Alexander Kristoff er påmeldt til NM fellesstart søndag.

Andreas Askildsen Journalist

Norgeseliten i sykling skal denne uka måle krefter under NM i landevei i Sandnes og Gjesdal. Medaljer skal deles ut både i tempo, fellesstart og gateritt.

Kortet ned løypa

Mandag gjorde arrangøren endringer i løypa som sykles på fellesstarten lørdag og søndag. Opprinnelig var planen at start og målgang skulle skje i Havnegata i Sandnes sentrum, men løypa er kuttet ned. Dermed blir stengningen mindre omfattende enn først planlagt.

– Vi klarte ikke å skaffe det nødvendige antallet vakter og måtte derfor korte ned fellesstartløypa noe. Den blir rundt 3 kilometer kortere, sier rittleder Fredrik Galta.

– Bli med på sykkelfesten

På fellesstarten vil arenaen med start og mål bli på Sandnes Arena.

– Vi skulle selvsagt ønsket at vi fikk med oss sentrum også, men nå får vi til et trygt og godt sykkelritt med de vaktene som trengs. Det blir gode muligheter for å lage god stemning oppe ved Sandnes Arena, så det er bare å komme opp og bli med på festen, sier Galta.

De som bor sentralt i Sandnes sentrum, i området ved Havnegata, vil fortsatt få sin dose av sykkelfesten: Den fartsfylte øvelsen gateritt vil fortsatt gå som planlagt sentralt i Sandnes fredag.

1 Torsdag 22. juni: Tempo Denne dagen arrangeres NM tempo, enkeltstart. Løypa har start og mål i Oltedal og følger Hunnedalsvegen mot Ålgård. Vendemålet er like før E39 på Ålgård. «Veien vil være helt stengt for gjennomgangstrafikk fra klokken 10.00 til 21.00

Beboere som må inn på veien kan sluses til boligene sine ved å ringe etter hjelp eller snakke med vaktene i løypa. Telefonnummer for slusing: 485 09 461», opplyser arrangøren.

1 Fredag 23. juni: Gateritt Fredag er det NM gateritt som står på programmet. Dette foregår i Sandnes sentrum. Løypa har start i Havnegata. Derfra sykler syklistene inn i Holbergs gate, videre inn i Julie Eges gate. Derfra over parkeringsplassen og ut i Gravarsveien før feltet er tilbake i Havnegata. Målgang skjer også i Havnegata. Trafikken på Gravarsveien vil kunne gå hele tiden, men trafikken sluses i ett kjørefelt. Noe venting må derfor påregnes, melder arrangøren. Fredag vil løypa være helt lukket i følgende tidsrom: 15.20 - 16.10

16.35 - 17.45

17.50 - 19.00

19.05 - 20.25 Det vil være mulig å kjøre ut og inn utenom disse tidsrommene.

Edvald Boasson-Hagen står på startstreken under fellesstarten søndag.

1 Lørdag 24. juni: Fellesstart - junior Lørdag er det fremtiden i norsk sykkelsport som skal i aksjon: Da arrangeres fellesstart for kvinner og menn i juniorklassen. Som hovedregel vil løypen stenges som en rullende stengning i områdene hvor rittet befinner seg. Det vil foregå ved at en bil med røde flagg kommer først og markerer at veien skal stenges. Når siste syklist har passert kommer det en bil med grønne flagg. Denne markerer at veien åpner igjen. Slik vil det foregå til alle rundene i rittet er ferdigkjørt.

Noen steder i løypa vil veien, til tross for at den er åpen, være enveisregulert. Mellom bilen med det grønne flagget og bilen med det røde flagget vil løypa være åpen, men trafikanter må kjøre i rittets retning. Løypa er kortet ned. Det betyr at feltet ikke sykler ned i Sandnes sentrum. Se oppdatert løype på kartet nedenfor. «Vennligst følg vaktenes beskjeder slik at det kan arrangeres et sikkert sykkelritt.», skriver arrangøren.