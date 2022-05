SUS: Får 600.000 kroner i bot etter at pasient døde

Helse Stavanger har vedtatt et forelegg på 600.000 kroner.

I 2018 døde en kvinne i 60-årene i sitt eget hjem natten etter at hun ble utskrevet fra Stavanger universitetssjukehus. Helse Stavanger har vedtatt et forelegg på 600.000 kroner etter hendelsen. Også Sandnes kommune er ilagt et forelegg på 600.000 kroner.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden