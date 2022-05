15.000 russ kan bli rammet av busstreik

Norgesbuss sine shuttlebusser går i utgangspunktet mellom Stavanger og Kongeparken, men kan bli rammet av den mulige busstreiken.

Natt til lørdag kan det bli busstreik i hele Norge. Busselskapet her i regionen lover imidlertid å jobbe for at russen skal kunne ta shuttlebussen mellom Stavanger og Ålgård – selv om det blir streik.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden