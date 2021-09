AUF-er slått ned av mann på åpen gate

En gruppe AUF-ere hadde samlet seg utenfor Samfundet i Trondheim torsdag kveld eter partilederdebatten, for å gratulere Ap-leder Jonas Gahr Støre med vel blåst debatt. En AUF-er i 20-årene ble slått ned av en mann som skal ha ropt «Breivik hadde rett. Dere skal alle dø».

En mann skal ha slått ned en 20-åring fra AUF utenfor Samfundet i Trondheim etter partilederdebatten torsdag og ropt «Breivik hadde rett. Dere skal alle dø».

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mathias Solli (20) ble slått ned av mannen, skriver Adresseavisen.

Solli hadde på seg AUF-genser. Det var flere vitner til hendelsen, deriblant tidligere AUF-ledere i Trøndelag, Julie Indstad Hole og Håkon Einarsve.

De forteller at mannen – som anslås å være i 60-årene – hoiet og ropte mot AUF-erne på lang avstand før han kom bort til dem. Angrepet mot Solli skal ha skjedd da 20-åringen ba mannen om å gå vekk, og beskrives som uprovosert.

Flere av AUF-medlemmene som var til stede, er kritiske til politiets håndtering av hendelsen.

– Det jeg reagerer på, er at innsatsleder sier til oss at hvis dere synes det er truende å være her, må dere forlate området, sier Hole.

Politiet i Trøndelag bekrefter at de rykket ut i til en voldshendelse utenfor Samfundet, men at de ikke fant gjerningspersonen.

– Innsatsleder skal ha sagt noe som at «hvis dere føler dere så utrygge, er det kanskje like greit at dere trekker dere unna, for vi har ikke anledning til å ta ansvar for dere nå», bekrefter politistasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Han sier at patruljens oppgave var å sikre partilederne, og at de derfor ikke kunne ta vare på AUF-erne.