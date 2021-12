SUS må utsette planlagte operasjoner

Klinikksjef Geir Lende ved SUS sier på onsdagens presseorientering av rundt 200 planlagte operasjoner i uken må utsettes. Sendingen er i samarbeid med NRK.

– Smitten har aldri være høyere i vår region, og antall innlagte har også nådd en topp, sier klinikksjef Geir Lende ved SUS.

– Vi må be om at alle følger myndighetenes råd, og lar seg vaksinere, sier Lende.

– SUS er rigget for et visst antall infeksjonspasienter, og vi har spesialister på dette området. Når antallet pasienter med infeksjoner øker, blir det en utfordring når det gjelder bemanning og opplæring av ansatte, sier Lende.

– Det jobbes hardt for å få dette til, og vi åpner pandemiposter. Dette betyr at vi må redusere på aktiviteten på andre ting, som planlagte operasjoner som må utsettes. Det å stryke operasjoner synes vi det er trist å gjøre, og vi har stor forståelse for at pasienter som får operasjoner utsatt synes at dette ikke er greit, sier Lende.

Han sier at det er snakk om rundt 200 operasjoner i uken som må utsettes.

– Det er fryktelig, men vi har ikke noe valg, sier Lende.

Han sier at folk med planlagte operasjoner som ikke fått noe beskjed, skal møte som avtalt.

21 innlagte

I dag er det 21 innlagte koronapasienter ved SUS, av visse får seks intensiv behandling, sier smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe ved SUS. Mandag var det 26 innlagte.

– Vi tror det vil ligge på dette nivået i en stund, og vi kan muligens også se en økning, sier Kleppe.

– Det som er bra, er at færre av de eldre blir smittet, så færre blir alvorlig syke, sier smittevernoverlegen.

Han sier at smittetrykket nasjonalt er på vei ned, mens smittetrykket på Nord-Jæren aldri har vært større enn nå.

Han sier at SUS har besøksrestriksjoner for å unngå smitte inn på sykehuset.

Kleppe understreker at det ikke er en besøksnekt, men at en må begrense besøket til maks to personer pr. døgn, unntatt for kritisk syke pasienter.

Egen pandemipost for gravide

Marit Halonen Christiansen, avdelingssjef for kvinneklinikken, opplyser at det skal opprettes en egen pandemipost for gravide på SUS.

– Noen gravide er koronasmittet, men ikke så veldig syke. De kvinnene som blir lagt inn på pandemiposten, som fysisk er det Fødeloftet er, er de kvinnene som ville ha kommet på sykehus uansett fordi de skal føde, sier Halonen Christiansen.

– Trenger de innleggelse av en graviditetsrelatert ting, som svangerskapsforgiftning, vil de ligge der, de vil ha fødselen der, og barseltiden der, sier hun.

– Vi tenker at dette vil være bedre for de fødende. Til nå har gravide med koronasmitte ligget på isolat, og det har kanskje vært til ugundt for andre pasienter som hadde trengt de rommene mer, sier hun.

– I den bølgen vi har nå, har vi hatt kritiske syke gravide som har vært innlagt. Vi oppfordrer på det sterkeste også gravide til å vaksinere seg, sier Halonen Christiansen.

15–16 prosent av prøvene er positive

Iren Høyland Löhr, avdelingsoverlege ved medisinsk mikrobiologi, sier at mens 4–5 prosent av koronaprøvene har vært positive tidligere i pandemien, har dette tallet vært på 15–16 prosent de siste ukene.

SUS-laboriatoriet har påvist 263 omikrontilfeller siden 29. november. I uke 49 var det 43 tilfeller, i uke 50 148. De siste dagene er det funnet 72 nye tilfeller. I uke 50 var 7,2 prosent av de positive prøvene omikron-varianten, de to siste dagene er alle de positive prøvene omikron.

Hun ville også snakke om svartid på prøver.

– Har man stort press på laboratoriet, og man sliter med å få inn nok personell til å ta seg av alle prøvene, vil svartiden kunne øke. Det var vi spesielt bekymret for forrige uke, da det kom nye regler for karantene. Men u uke 50 har svartiden vår stort sett vært på rundt 12 timer i snitt. Det jeg mener med svartid er fra prøven ankommer laboratoriet, til vi avgir et svar, sier Høyland Löhr.