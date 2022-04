Støre ber avsenderen av hytteturmelding om å stå fram

Ingen har påtatt seg ansvaret for å ha sendt Liv Signe Navarsete en trakasserende melding fra en Sp-hyttetur i 2016. Statsministeren ber nå vedkommende om å stå fram.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det er rimelig at Sp-politikeren som sendte Liv Signe Navarsete en svært grov og sjikanerende melding i 2016, nå står fram.

NTB

En gjeng Senterparti-politikere var på en hyttetur i 2016 da en av dem sendte Navarsete en svært grov og sjikanerende melding på Messenger. Den dag i dag har fortsatt ingen av dem påtatt seg ansvaret for å ha sendt meldingen.

Flere Sp-topper har de siste dagene bedt vedkommende om å stå fram. Nå gjør statsministeren det samme.

– Det synes jeg er helt rimelig. Senterpartiet har så vidt jeg vet forsøkt å få til at en av dem skal stå fram, men det har ikke skjedd, sa Jonas Gahr Støre på Helgemorgen på NRK P2 påskeaften.

Den nye forsvarsministeren, Bjørn Arild Gram, var blant dem som var til stede på hytteturen. Han beklaget denne uka at meldingen ble sendt. Han la samtidig til at han ikke sendte meldingen, at han heller ikke vet hvem som gjorde det, og at vedkommende nå bør stå fram.

Også Navarsete selv tok denne uka til orde for at vedkommende må stå fram.

– Det er en oppfordring jeg også kan gi, sier Støre.