Godtok 43 millioner i prisøkning for ny storstue for idrett på Jæren

Time kommunestyre gikk tirsdag kveld inn for å bygge en dobbel idrettshall på Bryne, selv om prisen nå er steget til 130 millioner kroner.

Prisene for tømmer har nådd nye høyder, men kommunen holder fast ved at tydelig bruk av tre skal være en kvalitet for den nye idrettshallen. Den får takhøyde som kan åpne for toppseriespill i flere idretter og skal ha plass til 2000 tilskuere.

Dette er 43 millioner kroner mer enn det som ble lagt inn tidligere.

Videre koster uteanlegget fem millioner og det må også settes av 16,5 millioner ekstra til det store vann og avløpsarbeidet i området.

Men ingen av politikerne ville tirsdag kaste inn håndkledet på grunn av det kraftige prishoppet. Hallen skal stå ferdig i 2023.

– Dette er en gladsak, sa Ole Laland Egeland (H).

Han mente kommunen nå gjorde tidenes idrettsløft, både for bredde og toppidrett.

– Det er også viktig for sentrumsutviklingen på Bryne, påpekte Pål Undheim (H).

– Kjempeflott at vi nå får to spilleflater. Dette trenger både byen og idretten, fortsatte Jone Fosse (Sp).

Politikerne sluttet seg videre til et forslag fra varaordfører Petter Lorentz Stabel (Frp) om at entreprenørene som gir pris, skal komme med forslag som kan redusere kostnadene.

Den nye hallen skal stige opp av grunnen til gamle Time vidaregåande skule, der rivearbeidene nå er i full gang.

Skal ha tre som kvalitet

Hallen får blomster på taket - og fasader av tre. Selv om prisene for tømmer har steget kraftig i det siste, holder både prosjektledelsen og arkitekt fast på at tydelig bruk av tre skal være en kvalitet i bygget. Kommunedirektøren tror også at treprisene vil stabilisere seg utover høsten. Uansett utgjør trematerialer kun en liten del av den totale leveransen, står det i beskrivelsen.

Bryne lager nå bydel for idrett. Hallen kommer på grunnen til gamle Time vgs, som nå rives. Til venstre ses Timehallen. Og bare et steinkast lenger vest ligger Bryne stadion.

Inne skal to separate flater hver for seg kunne benyttes som idrettshaller. I tillegg kommer det en «centercourt» for kamper med større publikum. Og ni meters fri takhøyde åpner igjen for toppseriespill i flere idretter.

Skal kunne huse 2000 personer

Det blir sosiale soner og fast tribune med 600 plasser. I tillegg er det plass til to teleskoptribuner på kortsidene for 900 personer. Max personbelastning blir 2000 personer samtidig i hallen.

Dette blir også ny idrettshall for Bryne vidaregåande skule. Skolen, som er en av de største i landet, skal bruke hallen på dagtid. Dermed er kommunen også sikret god leieinntekter for den store investeringen.

Det hører med at Time sammen med Klepp nå i høst åpnet både en ny idrettshall og en ny turnhall i Vardheia, slik at Bryne får tre nye haller på tre år.