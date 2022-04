Rogaland tviholder på Lysebotn

Vakre og innbringende Lysebotn bør uansett forbli i Rogaland, mener fylkespolitikerne.

Fylkesutvalget i Rogaland vil ikke under noen omstendighet være med på at Lysebotn med sine ni fastboende flyttes over fra Rogaland til Agder fylkeskommune.

