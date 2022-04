Da bussjåfør Rahul så gnistene i speilet, gikk alarmen med en gang: – Her er noe riv ruskende galt

Rahul David var sjåfør for russegruppen natt til søndag forrige uke.

22 personer ble vitne til at russebussen deres gikk opp i flammer. Heldigvis beholdt bussjåfør Rahul David roen. – Her er det all honnør til sjåføren. Det som ble gjort har gjort at utfallet ble så godt som det ble, sier innsatsleder i brannvesenet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden