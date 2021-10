Bilist domfelt etter bruk av epilepsimedisin

39-åringen ble frifunnet i tingretten, men i lagmannsretten dømmes han for å ha kjørt i påvirket tilstand.

Rettsmedisinsk er det ikke satt noen grense for hvor mye av den aktuelle medisinen en fører må ta for å være påvirket. Men eksperter mener at 39-åringen var det.

