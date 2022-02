Åpnet døra – møtte en vegg av snø

Det har snødd godt på Haukeli de siste dagene. Det fikk Johannes erfare på vei til frokostvakt onsdag. Se video i artikkel.

Aftenbladet

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Du vet det har snødd greit i fjellet når dette er det som møter deg utenfor døren på vei til jobb!»

Dette skrev Haukeliseter fjellstue på Facebook onsdag ettermiddag. I innlegget var det en video, som ett døgn senere godt over 800 delinger og over 250 kommentarer.

I kommentarfeltet under forklarer administrator for Haukeliseter fjellstue at personen som møter snøveggen, er «Johannes på vei til frokostvakt for å servere frokost til de fire gjestene vi har som hverken kommer seg øst eller vest på grunn av stengt vei.»

Se videoen her: