Flaskepant ga milliongevinst på Randaberg

Lørdag ettermiddag lød det plutselig en fanfare ved panteautomaten hos Coop Mega på Randaberg.

Dette er lappen som dukket opp i panteautomaten på Coop Mega Randaberg.

Stein Halvor Jupskås Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lørdag ettermiddag var en kvinne i 50-årene innom Coop Mega Randaberg for å pante noen flasker og handle inn til helgen. Foran panteautomaten gjorde hun som hun pleier, hun trykket på Røde Kors-knappen for å satse panten, denne gang 132 kroner i Pantelotteriet. Så kom en fanfare, og ut av automaten kom en ekstra lang lapp.

Dilemma

– Det var litt vanskelig å lese hva som sto, så jeg måtte ha hjelp av de i butikken til å lese hva beløpet var. Jeg bla ganske satt ut da jeg skjønte jeg hadde vunnet 1 million kroner. Jeg visste ikke engang at de hadde så høye premier i lotteriet, sier kvinnen, som ønsker å være anonym.

– Da jeg skjønte at jeg hadde vunnet ble det nesten et etisk dilemma, for jeg hadde jo deltatt for å støtte Røde Kors, og ikke for å ta penger fra dem. Men jeg har skjønt at de synes det er hyggelig hver gang noen vinner, sier kvinnen.

Vinneren har flere barn som er i etableringsfasen.

– De trenger hjelp til både bil og bolig, så de skal nok få litt av gevinsten. Og så håper jeg at hele familien kan dra på en fin ferie for litt av pengene, sier vinneren.

Utrolig nok hadde ikke kvinnen vunnet bare én million, for på lappen sto det 1.000.100.

To premier

– Det er faktisk mulig å vinne flere enn én gevinst på én gang, og ikke helt uvanlig. I dette tilfellet hadde hun vunnet både 1 million og en gevinst på 100 kroner, sier Gaute Langdal, daglig leder i Pantelotteriet.

Ifølge Røde Kors opplever organisasjonen en formidabel økning i støtten de får via Pantelotteriet. Stadig flere bruker mer av panten sin i lotteriet. Givergleden førte til at Røde Kors-foreningene i Rogaland fikk 4,4 millioner kroner fra Pantelotteriet for 2021. Det er en økning på33 prosent sammenlignet med 2020.

Stavanger Røde Kors er lokalforeningen i Rogaland som fikk mest fra lotteriet for 2021, med 1,4 millioner kroner. Det er en økning på 29 prosent, sammenliknet med året før. Lederen i lokalforeningen er glad for å høre om den heldige vinneren.

– Dette var en utrolig hyggelig nyhet, og det er bare å gratulere. Pantelotteriet har blitt en viktig inntektskilde for oss. Pengene bruker vi på det humanitære lokale arbeidet, sier Hanne Nybø Andresen, daglig leder i Stavanger Røde Kors.