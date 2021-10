Stort steinras i Suldal: Svein Tore kjørte nesten rett inn i raset

Svære steinblokker har rast over veien i Suldal. Svein Tore Edland kjørte nesten rett inn i raset på riksveg 13 i Suldal i formiddag.

– Jeg ble virkelig redd, ja, sier Svein Tore Edland, som var første mann til rasstedet.

– Dette kjente jeg i magen. Jeg kjenner kruttlukta av steinene som har rast, sier Svein Tore Edland fra bilen ved Lovraeidet i Suldal rundt klokka 10.30 torsdag. Han var førstemann som kom til rasstedet.

Han bor i Sand, og tok sjansen på å kjøre riksveien i dag fordi han skulle rekke et jobbmøte i Stavanger. Raset gikk over veibanen like før han kom til stedet.

Svære steinblokker ligger over Sandsveien ved Indre Ryfylkevei.

– Jeg ble virkelig redd, ja. Dette hadde ikke gått bra dersom steinblokkene hadde falt på en bil, sier han.

Vegtrafikksentralen melder at riksveg 13 er stengt ved Lovraeidet i Suldal på grunn av steinraset. Raset har gått ved Sandsveien i krysset ved Indre Ryfylkevei.

Mannskap fra Sand har rykket ut, og i 11-tida er både brannvesen og ambulanse på stedet. Veien er sperret og kjørende må finne andre kjøreruter.

Bekymret på grunn av regnet

– Jeg pleier å kikke oppover fjellsida når jeg kjører her. Jeg så at flere steiner lå i sikringene, og da ble jeg ekstra oppmerksom. Jeg vil anta at alt regnet har litt å si her, sier Edland.

Det meldes ikke om biler eller folk som er berørt av raset.

– Jeg har aldri sett et slikt ras, og disse steinblokkene er på enormt mange tonn, sier Edland.

Brann- og redning har sikret rasstedet.