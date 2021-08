Ber folk vente på sms før de framskynder dose to

Stavanger kommune ber folk vente til de får sms fra kommunen før de går inn og flytter vaksinetimen sin. Jon Ingemundsen

En lenke for å framskynde dose to av koronavaksinen sprer seg i Stavanger, og lar folk flytte timen uten at de har fått sms fra kommunen. – Vent, oppfordrer kommunen.

