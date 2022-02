– Fornøyd med lettelser, men vi er ikke helt i mål ennå

– Bortsett fra at det fremdeles er anbefalt med en meters avstand, er det nå tilnærmet normalsituasjonen for oss, sier Bjørn Erik Sandvaag, styrer på Gaffel & Karaffel, og styremedlem i NHO Reiseliv Vestlandet.

– Tiltakene har vært fryktelig for de unge, fryktelig for de gamle, og kjedelig for alle andre. Nå håper jeg at folk tar i bruk byen igjen, sier restauranteier. Nå håper han at anbefalingen om en meters avstand også forsvinner 17. februar.

