På tur med turleder er startsted for turen ved Roaldsøy barnehage. Et annet alternativ er å starte fra Roaldsøy skole. Her går du på stier inn i skogen og ned mot sjøen. Her kan du nyte utsynet, før du snur tilbake gjennom skogen, og går bak skolen denne gangen. Litt ulendt kan det være, så husk godt fottøy.