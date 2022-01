Plogfabrikken bruker mer energi enn 2000 boliger, venter nå spent på sjokkregningen for desember

Lys og varme drar lite. Det meste av energien vår brukes i produksjonen og til å varme opp slike ovner, viser plogsjefen, Lars Rotseth, som også er Jærens største strømkunde. Bare denne ovnen bruker like mye energi som 130 hus.

Nå kommer også din strømregning for desember. Den blir tidenes dyreste for Kverneland Group, Jærens største industribedrift, i et år som starter med fulle ordrebøker og der det skal ansettes 10–20 nye medarbeidere.

