Oksygen­masker for hund og katt skal redde flere kjæledyr

Labradoren Zapp er svært samarbeidsvillig når brannkonstabel Kent Sinnes fester den spesiallagde oksygenmasken som nå blir fast innslag i brannbilen på Bryne. Jacqueline Tawse og Dagny Spanne Kjær fra Jæren smådyrklinikk mener slike masker nå bør komme i stasjoner landet rundt.

Etter en brann på Jæren i mars i år, der en katt og en hund ble hentet ut fra et røykfullt hus, erfarte både ambulansesjåføren og brannkonstabelen at de skulle hatt mer trening og utstyr for hjerte- og lungeredning av mindre kjæledyr.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden