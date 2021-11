Ingen nye korona­tiltak på Nord-Jæren – opp­fordrer sterkt at flere skal vaksinere seg

Ordførerne på Nord-Jæren ble etter tirsdagens møte enige om at det ikke innføres nye koronatiltak nå. Flere av ordførerne er likevel bekymret.

Ordførerne på Nord-Jæren ved en tidligere anledning: Tom Henning Slethei (Sola), fra venstre, Stanley Wirak (Sandnes), Kari Nessa Nordtun (Stavanger) og Jarle Bø (Randaberg).

– Smittetallene er såpass høye at det er viktig å følge situasjonen tett, for å unngå å komme i en situasjon som for eksempel Tromsø og Trondheim med utbredt smitte, sier ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun.

Mandag ble det registrert 31 nye smittede i kommunen. Mange av disse var nærkontakter av folk som allerede var smittet.

Likevel ser ikke ordførerne på Nord-Jæren grunn til å innføre nye tiltak, men fremhever hvor viktig det er at flere vaksinerer seg mot Covid-19.

– Vi er der nå at vi gjør ikke noe tiltak, situasjonen er stigende på smitte, men er relativt under kontroll. Men vi vil oppfordre så sterkt vi kan at de som ikke har vaksinert seg enda, går og gjør det. Ikke for seg selv, men for sine medmennesker, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

– Ikke på byen det er smitte

– Nå har vi lagt til rette for at det er enkelt å få vaksinert seg, med drop-in. Vår sterkeste oppfordring er: Alle bør gå og vaksinere seg. Smitten er en del blant ungene, mye av smitten skjer fra ungene til sine foreldre i hjemmet. Det er ikke ute på byen det er smitte, sier Wirak.

– Det er ikke mye hjelp å sette inn tiltak med munnbind. Du kan holde avstand, men det viktigste er å vaksinere seg nå. Smitte skjer ikke i restauranter og butikker, men i hjemmet. Er foreldrene vaksinerte, sprer det seg ikke videre. Aldersgruppen mellom 20 og 49 år, der mangler det litt, sier Sandnes-ordføreren.

Sola-ordføreren: – Bekymret

– Vi har kommet fram til at vi foreløpig ikke innfører noen nye tiltak, men det er nokså stor grunn til bekymring. Det er fordi vi ser hva som skjer i andre land som ligger foran oss i tidsforløpet, det blir stor smitte blant folk, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei.

– Smitten kom fra Kina, og Norge var siste som ble rammet. Når vi ser USA og Storbritannia så ser vi hvordan det blir i Norge. Får vi ikke vaksinert flere av befolkningen blir flere smittet, sier Slethei.

– Vaksinen er definitivt den viktigste veien ut av denne situasjonen. Som regjeringen sa, hvordan kan vi nå fram til de uvaksinerte, hvordan kan vi treffe de bedre. Det er lov å si nei, men det har en byrde at flere velger å si nei.

– Byrden fører til flere restriksjoner til tiltak lenger ned i veien. Vaksine og vaksinering er det viktigste. Tredje dosen tilbys til brede del av befolkning. Det er de gamle gode rådene med å teste seg og holde seg hjemme. En avveining i forhold til at ting skal være forholdsmessige, enda ikke på et nivå der det er nødt å sende inn strenge tiltak. Munnbindpåbud eller forbud, vi ser det smittes lett mellom barn. Munnbind er ikke treffsikkert nok.