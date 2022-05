Så mye er Norges største kraftmagasin tappet ned

Dette bildet er tatt øst for Oddatjørndammen og Undeknuten 30. april. Oppsprukket is viser hvor vannstanden i Blåsjø har vært tidligere i vinter. Høyeste regulerte vannstand er 1055 meter over havet og laveste 930 meter over havet. Overflaten til kraftmagasinet dekker et areal på cirka 84 kvadratkilometer.