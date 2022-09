Vil gjøre skole og barnehage tryggere for dem som bryter normene

Hvordan skal de som jobber med barn og unge møte elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet? - Det trengs nye verktøy og begreper.

– Mitt mål er å tilby nye verktøy og begreper slik at når en elev forteller noe om seg selv, så greier man å ta imot det på en god måte, sier Linn Yttervik i Rosa kompetanse.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

«Snakk trygt!» er slagordet til Rosa kompetanse. Linn Yttervik ønsker å hjelpe alle som jobber med barn og unge å møte elever som bryter med normene.

– Jeg står ikke og forteller folk hvordan de skal gjøre jobben sin, sier Linn Yttervik, rådgiver i Rosa kompetanse, som kurser ansatte i skole og barnehage.

Torsdag kveld sto Rosa kompetanse på programmet til Skeivå Rogaland Pride. Der var Yttervik tilgjengelig for folk som arbeider med barn og unge. Hun stilte spørsmål, svarte og lyttet.

Linn Yttervik er tidligere pedagogisk leder i en barnehage. Nå holder hun kurs om hvordan å snakke med barn om kjønn og seksualitet.

Innholdet i kurset er spesielt rettet mot dem som jobber med barn og unge.

– Folk er veldig forskjellige. Min erfaring er at skole- og barnehagefolk er verdens beste folk. De er genuint opptatte av barnet og elevens beste. Derfor synes jeg det er kjempefint at de ønsker å tilegne seg så mye informasjon som mulig for å møte barn på best mulig måte, sier hun.

Kurset tar utgangspunkt i opplæringsloven, rammeplan for barnehager og nasjonale og internasjonale helse- og levekårsundersøkelser.

Kommer ikke med en fasit

Etterspørselen etter Rosa kompetanse-kurs er stor, ifølge Yttervik. Selv er de opptatte av at kursene skal være tett på praksis og tilrettelegge for gode møter mellom mennesker.

– Det barn og unge trenger er trygge og kompetente voksne som møter dem på en god måte uansett hvem de er eller hvordan de identifiserer seg, sier Yttervik.

– Når vi tar for oss de ulike temaene, er jeg opptatt av å være tydelig på at jeg i veldig liten grad kommer med fasiten. Jeg ønsker å gå gjennom noen begreper, for eksempel rundt kjønn og kjønnsmangfold. Jeg snakker mye om kjønnsnormer, og om hvordan vi kan åpne opp rommet for barn, og om hvordan de rett og slett kan være seg selv, legger hun til.

Fakta Dette er Rosa kompetanse Tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, politi- og påtalemyndighet samt alle deler av arbeidslivet. Organisert som en fagavdeling i FRI og er finansiert av Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging. Er delt inn i seks fagområder: Rk barnehage

Rk skole

Rk barnevern

Rk helse- og sosial

Rk justis

Rk arbeidsliv Les mer

Fra Pride-paraden i Sandnes. – Det er veldig viktig å vise hvem vi er. Vi må ikke være redde for å vise at vi kanskje liker noe annet enn andre. Love is love, sa Robin B. Fornes til Aftenbladet.

Aleksandra-saken er et eksempel

Det er første gang et Rosa kompetanse-kurs arrangeres av FRI Rogaland. Leder Karoline Skarstein har selv deltatt på flere av kursene tidligere.

– Det går mye i generelle ting som hva er legning, hva er transpersoner, hva vil det si å være ikke-binær, og andre spørsmål som kan bidra til å møte elever på en god måte.

Hun viser til Aleksandra-saken som et eksempel: 15-åringen som sto fram med sin historie om netthets og mobbing.

– Det handler jo nettopp om hvordan man kan snakke om disse problemstillingene på en god måte, i et klasserom for eksempel.

Leder i FRI Rogaland, Karoline Skarstein, har deltatt på flere Rosa kompetansekurs. Hun trekker frem Alexandra-saken som et eksempel på hvorfor disse kursene er viktige.

Hovedsponsor LO: – Dette er også familiepolitikk

LO Rogaland er hovedsponsor for Skeivå Rogaland Pride, og står for to arrangement på programmet. Rosa Kompetansekurset er ett av dem.

– Vi er utrolig glade for å være hovedsponsor for hele Pride, og veldig stolte. Jeg er så imponert over jobben FRI gjør knyttet til hele arrangementet. For LO er det store bildet viktig, vi er opptatt av inkludering og mangfold, sier regionleder Eirin Kristin Sund i LO Rogaland.

– Hvorfor er dette viktig for akkurat LO?

– Vi er opptatt av et åpent og inkluderende arbeidsliv. Det er kjedelige ord, men vi har ikke det alle plasser i dag. Vi har nesten en million medlemmer, og mange tillitsvalgte ute på arbeidsplasser som kan trenge kunnskap om det å være seg selv på jobben.

Eirin Kristin Sund mener LO har en viktig rolle å spille i å få alle til å føle seg trygge og møtt med forståelse, både på arbeidsplassen og ellers. Her med Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.

Hun mener det er spesielt viktig å fremme inkluderingsarbeid i skole og barnehage.

– Dette er ting som diskuteres høylytt, og vi er ekstremt opptatt av åpenhet og at vi voksne skal ta ansvar for den tryggheten, sier LO Rogaland-lederen.

Sund forteller at de har invitert Utdanningsforbundet og forsøkt å få ut Rosa kompetanse-kurstilbudet ut til så mange som mulig i forkant av Skeivå Rogaland Pride.

LO Rogaland-leder Eirin Sund mener det er spesielt viktig å fremme inkluderingsarbeid allerede i skole og barnehage.

– Dette er også familiepolitikk. LO er opptatt av folk fra de er født til de dør, fra de står opp til de legger seg, til med om at de skal ha «ei goe nått», sier Sund og bryter ut i latter.

– Er dere redd noen skal tenke at dette ikke er noe LO skal ha noe med å gjøre?

– Jeg er ikke redd for debatt. Om en klarer å debattere på et godt vis, gir det kunnskap. Jeg har skiftet syn om ting, etter at jeg har deltatt i eller hørt debatter, så jeg synes vi skal favne om debattene og samtalene, sier Sund og legger til:

– Så lenge vi ikke er et fullverdig mangfold og folk ikke føler seg komfortable med å være den de er, så kan heller ikke LO slutte å jobbe for det.