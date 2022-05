Krever strakstiltak etter trafikkuhell

Reidar Retterholt i Norges Lastebileierforbund og flere lastebilsjåfører krever at Statens vegvesen innfører strakstiltak for å unngå dødsulykker på Vesterveien.

Etter nok et trafikkuhell på Vesterveien er lastebilsjåfører redde for at det skal skje mer alvorlige ulykker. Nå krever de at Statens vegvesen innfører strakstiltak.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden