Storstilt hytteutbygging i Sandnes: Tove og Ketil håper på fleire naboar

På Sjølvik på Hommersåk meiner kommunedirektøren det er potensial til å fortette med om lag 15 nye hytter. Tove Vatsvåg Nylund og Ketil Nylund synest det er bra.

Tove Vatsvåg Nylund og Ketil Nylund kan knapt sjå naboar frå hytta si. Det kan endre seg no. På over 50 tomter fordelt på fem hytteområde, ønsker Sandnes kommune å opne for bygging utan regulering.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden