Importkongens enorme lager er igjen sprengt etter eventyrlig vekst

Mindre enn ett år etter at Skandinavias største lager for kjøkkenutstyr sto ferdig på Bryne, planlegger Dag Leo Martinsen en ny, stor utvidelse. Ikke fordi han har kjøpt en ny interiørkjede, Kremmerhuset, av Stein Erik Hagen og hans familie.

Dag Leo Martinsen startet som 17-åring med å importere arbeidshansker fra Kina. Nå sitter han som 59 åringen med et konglomerat av selskaper og en formue anslått til 2,5 milliarder før det siste oppkjøpet.

– Nei, vi trenger bare mer plass til den aktiviteten vi allerede har her. Kremmerhuset fortsetter som en selvstendig kjede, forklarer gründeren.

Han har bygget opp en serie av selskaper og er nå en av Norges rike menn, rangert som nummer 163 på Kapitals liste, med en formue anslått til 2,5 milliarder kroner, nesten en dobling på ett år.

1. september i år ble også 61 butikker og over 350 ansatte i Kremmerhuset en del av selskapet hans, Dalema As.

– Kremmerhuset har stort potensial for videre vekst både i fysisk butikk og ikke minst på nett, sa Dag Leo Martinsen, da handelen med Hagen-familiens investeringselskap Canica ble kjent i august.

Startet i garasjen til mor

Hans eget handelseventyr startet hjemme i garasjen til mor på Hinna. Bare 17-18 år gammel fikk han ved hjelp av det norske konsulatet i Hongkong sendt hjem en last hvite arbeidshansker med svarte gummi-prikker fra en fabrikk i Kina. Etterpå dro han på salgsturné til lokale bedrifter. Til og med Hydro på Karmøy tok imot den unge selgeren som til slutt fikk solgt alle hanskene. Han hentet raskt hjem nye varer.

«Det ene tok det andre, og i dag driver rogalendingen Martinsen en omfattende grossistvirksomhet med et konglomerat av selskaper som selger alt fra møbler og interiør til sportsutstyr, garn, klær, dyrefôr og kunstige planter i både Norge og Sverige. Og han utvider stadig porteføljen. I tillegg sitter importkongen på næringseiendom i Rogaland og på Vestlandet.»

Heter det i Kapitals omtale av Martinsen på årets rikingliste, der han klatret opp hele 95 plasser.

Dette er virksomheten i dag

Dalema Gruppen, familiens eget selskap, hadde i fjor over 1,5 milliarder kroner i omsetning og 156 millioner i overskudd. Før det siste oppkjøpet hadde de rundt 600 ansatte i 30 datterselskaper i Norge, Danmark og Sverige - og det skal godt gjøres å bo i et hus i Norge uten å ha en vare fra Martinsen:

Møbler og interiør. Handelshuset Martinsen tilbyr rundt 8000 artikler. Står bak 40 Feel-butikker innen interiør, Mr. Plant som er en av Europas ledende leverandører av kunstige planter og ellers egne selskaper for smykker, brukskunst og emballasje.

Sport, friluftsliv og industri. Her selges alt fra løpesko til ski og sykler. Giant og Camelback er to av merkene som hentes til Norge. Her inngår også Brusletto-fabrikken som på Geilo fortsatt produserer kniver, som den kjente speiderkniven.

Garn og strikk. Dale garn, Gjestal garn og Du store alpakka ligger under paraplyen House of Yarn.

Eiendom. Har nå 120.000 kvadratmeter med lager og kontorlokaler i åtte næringsparker i Norge og Sverige.

Medeier: Dalema har også en 33 prosents eierandel i Home Brands Holding As, selskapet bak Kitch’n og Til bords med rundt 220 butikker i Norge, og som i sommer også kjøpte opp Cervera, den ledende svenske kjøkkenutstyrskjeden med 64 butikker og stor netthandel.

Leverte 20.000 artikler tirsdag

Både Kitch’n og Til bords har sitt sentrallager på Martinsens enorme handelsområde på Håland sør for Bryne. Det er på 60 mål og har 23.000 kvadratmeter med lagerhaller. Den siste hallen på 6000 kvadratmeter sto ferdig rett før jul i fjor.

Denne siste hallen ble ferdig før jul. Men lageret her på Bryne, stort som fire fotballbaner, er allerede for lite fordi det stadig blir netthandel.

– Men vi er allerede sprengt, forklarer Dag Leo Martinsen til Aftenbladet.

Årsaken er stadig mer netthandel. Bare tirsdag sendte Kitch’n og Til bords ut over 20.000 artikler, og kjeden har nå ansatt 150 nye medarbeidere for å betjene salget før og etter Black Week. For tiden står flere biler parkert utenfor enn da anlegget huset fabrikken til Hetlandshus.

I tillegg trenger Martinsen mer plass til sin egen virksomhet, der Bryne er en av hovedbasene.

– Så vi tegner nå et nytt bygg. Cirka like stort som sist, rundt 6000 kvadratmeter. Men vi har ikke kommet så langt at vi har sendt inn byggesøknad, sier Dag Leo Martinsen, som ikke har noen planer om å bremse veksten selv om også han ser en og annen utfordring. Blant annet har covid-19 skapt store forsinkelser i vareleveransene.