Kun én av 20 elsparkesyklister brukte hjelm

Adrián Lénárt sier han ville ha brukt hjelm om det fantes hjelm på utleiesyklene.

Over to dager talte Aftenbladet antall elsparkesyklister med og uten hjelm i Stavanger sentrum. Kun 17 av 325 som passerte hadde på seg hjelm. Trygg Trafikk vil ha ha påbud om hjelm for alle.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden